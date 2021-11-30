Башкирские власти оказались в числе худших по работе с населением в интернете

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Накануне была завершена работа по составлению рейтинга российских регионов по работе с населением в интернете. АНО «Диалог», работающая в этом направлении совместно с администрацией президента России, составила рейтинг регионов по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом сообщает федеральный «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

Эксперты «Диалога» оценили сразу несколько показателей работы региональных властей с населением через соцсети и другие интернет-площадки. Например, они оценивали качество обратной связи с жителями, отработку информационных угроз и так далее. Сам рейтинг составлялся по пяти показателям, среди которых работа в системе «Инцидент-менеджмент», скорость и качество обратной связи, работа с официальными и неофициальными аккаунтами властей в соцсетях, деятельность Центра управления регионом и так далее. За каждый из параметров начислялись баллы.

В рейтинг не вошли только Москва, Московская область и Чечня. Остальные регионы были разделены на три зоны: «зеленую» (хороший результат), «желтую» (средний результат) и «красную» (низкий результат). По данным «КоммерсантЪ» Башкирия оказалась в числе регионов «красной» зоны, а значит работа властей республики с населением в интернете была признана не достаточно удовлетворительной.