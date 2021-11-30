Из-за COVID-19 новогодняя елка главы Башкирии в этом году пройдет в измененном формате

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодняя елка главы Башкирии в этом году пройдет в измененном формате из-за коронавируса. Об этом рассказали сотрудники Министерства образования и науки республики.

В связи с антиковидными ограничениями традиционная новогодняя елка главы региона в 2021 году, как и прошлом, пройдет в муниципальных районах и городских округах республики. Все, кто должен был присутствовать на мероприятии, получат подарки от имени руководителя Башкирии в своих муниципалитетах 24 декабря.

– Это 780 школьников Башкирии, которые показали отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах, а также дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел республики, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – пояснили сотрудники министерства.