В Башкирии зарегистрировано 667 новых случаев коронавируса, еще 34 скончались

Пока эпидемия вируса не думает отступать Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за сутки зарегистрировано 667 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных уже перевалило за 106 тысяч и достигло 106370 человек. Также за сутки от осложнений вируса скончались 34 жителя республики, а всего жертвами ковида стали уже 3545 человек – в основном, пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Число выздоровевших, в свою очередь, выросло до 95285 человек, из которых 667 выписались за последние сутки.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. По данным регионального Минздрава первым компонентом уже привились 1 979 481 человек; полностью завершили вакцинацию 1 722 936 жителей республики.