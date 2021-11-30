Мэр Уфы назвал дату и место установки стелы «Город трудовой доблести»

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Уфимская стела «Город трудовой доблести» будет построена вблизи недавно открывшегося подземного пешеходного перехода рядом с Монументом дружбы. Установка монумента запланирована в следующем году. Об этом сегодня, 30 ноября, на оперативном совещании в администрации сообщил мэр города Сергей Греков.

Напомним, поставить стелу в Уфе было решено после того как город в 2020 году получил звание «Город трудовой доблести» за заслуги в годы Великой Отечественной войны. В сентябре текущего года мэрия опубликовала тендер на проектно-изыскательных работ по монументу. На это власти предусмотрели порядка 7 млн рублей.