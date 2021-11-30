В Уфе счета за отопление по итогам ноября вырастут почти на 50%

Суммы в платежках за тепло увеличатся почти на 50% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе счета за отопление в многоквартирных домах по итогам ноября вырастут почти на 49,7% по сравнению с октябрем. Это связано с понижением температуры воздуха, сообщил советник мэра города Вадим Беляков на оперативном совещании в администрации 30 ноября.

– Проанализировав данные по погоде, мы предполагаем, что увеличение квитанции в ноябре произойдет примерно на 50%, – рассказал чиновник. – В ноябре температура по сравнению с октябрем на 6,5 градуса меньше, что дает логичное увеличение объемов потребления теплоэнергии.

Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что предоставленные данные «не информативны»: «Мы понимаем, что платежка изменится относительно температуры – нам важно понимать, какая разница будет с ноябрем прошлого года». Беляков на это ответил, что в октябре в 73% многоквартирных домов потребление тела уменьшилось, несмотря на то, что в прошлом году в этот месяц было теплее на один градус.