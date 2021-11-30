Мэрия Уфы заявила о намерении достроить Воскресенский собор

фото: мэрия Уфы

Власти Уфы планируют завершить строительство Воскресенского собора, который находится на улице Комсомольской в микрорайоне Глумилино. Об этом сообщил вице-мэр Кирилл Чистяков. Накануне он встретился с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. Они обсудили вопрос возобновления работ, подведения коммуникации и благоустройства прилегающей к храму территории.

Чиновник отметил, что, помимо собора, внимания в Глумилино требуют два недостроя, в одном из которых планировалось открыть торговый центр, а в другом – бассейн.

– Текущий вид незавершенных строительством объектов требует пристального внимания, мы предполагаем вовлечь вышеперечисленные объекты в наш план работ, в первую очередь, займемся территорией храма, у которого достаточно высокая степень готовности. В будущем году постепенно начнем реализацию этих мероприятий. Что делать с недостроенным торговым центром – тоже будем думать, – отметил Кирилл Чистяков.

Напомним, строительство Воскресенского собора на Комсомольской началось еще в далеком 2003 году. В 2008-м работы были приостановлены.