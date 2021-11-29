Чиновники рассказали, за парковку в каких местах будут штрафовать автолюбителей Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Минэкологии Башкирии рассказали, за парковку в каких местах будут штрафовать автолюбителей республики.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в регионе за парковку на контейнерных площадках предусмотрен штраф. Граждане-нарушители лишатся 1-2 тысячи рублей (за повторное нарушение – от 3 до 4 тысяч рублей), должностные лица – 5-10 тысяч рублей (15–20 тысяч), юридические лица – от 20 до 30 тысяч рублей (35–50 тысяч).

Припаркованный на данных площадках транспорт мешает своевременному вывозу мусора, из-за чего работники вынуждены вручную двигать контейнеры к машине, чтобы освободить их от отходов.

– Водители мусоровозов отправляют фотографии препятствующих припаркованных машин в адрес административных комиссий при муниципалитетах. Отметим, что штрафы не касаются автомобилей служб, занимающихся эксплуатацией и содержанием контейнерных площадок, выполняющих аварийные и иные неотложные работы на объектах жизнеобеспечения, – заявили представители Минэкологии региона.