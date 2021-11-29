7,8 миллиардов рублей было инвестировано в развитие северо-востока Башкирии

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В развитие северо-востока Башкирии было инвестировано около восьми миллиардов рублей. Об этом сегодня на выездном заседании правительства республики в Белокатайсом районе сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

На данной территории, по словам чиновника, в настоящее время реализуется 177 инвестиционных проектов на 7,8 миллиардов рублей. Благодаря этому, как заявил Муратов, было создано порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Одним из важных направлений инвестиционного потенциала на северо-востоке Башкирит, по мнению министра, может стать развитие внутреннего туризма и формирование придорожного сервиса. На данной территории сейчас функционирует 203 объекта придорожного сервиса, до 2024 года запланировано строительство еще 82.