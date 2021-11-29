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В Башкирии фирма отправила в продажу более тонны просроченной говядины. Подробности нарушения рассказала пресс-служба республиканского Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, 9 ноября текущего года торговая фирма оформила шесть электронных ветеринарных сопроводительных документов на замороженные полуфабрикаты из говядины, общий вес которых составил более одной тысячи килограмм. Однако срок годности продукции истек в октябре 2021 года.

Полуфабрикаты были отправлены в продажу, однако сотрудники управления Россельхознадзора приостановили регистрацию фирмы в системе «Ветис.Паспорт», тем самым исключив возможность оформления продукции.

Компания, отправившая в продажу просроченное мясо, как также сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время привлечена к административной ответственности.