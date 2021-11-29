В Башкирии ритуальщик на почве ревности утопил соперника и спрятал его тело в чужой могиле

фото: СК РБ

В башкирском городе Кумертау будут судить 21-летнего экс-работника ритуальной службы. На почве ревности он убил знакомого, а затем спрятал его тело в чужой могиле. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Преступление произошло под утро 11 мая текущего года. Между обвиняемым и 25-летним потерпевшим вспыхнула ссора из-за того, что второй, находясь в тюрьме, переписывался с девушкой первого. Злоумышленник предложил знакомому и его приятелю выехать за город, чтобы там выяснить отношения – те согласились. Компания прибыла на берег реки «Мелеуз» под Кумертау, где между обвиняемым и потерпевшим произошла драка. В ходе конфликта оба сорвались с обрыва в реку. В это время убийца начал удерживать голову жертвы под водой, пока тот не перестал подавать признаки жизни и не скончался.

– В то время обвиняемый подрабатывал в ритуальной службе, в связи с чем на следующий день решил вывести на автомобиле тело потерпевшего на кладбище и спрятать его в свежезахороненную могилу, – рассказали в СК.

Правоохранительные органы заинтересовались погибшим после того как 1 июня мать объявила его пропавшим без вести. Она не сразу пошла в полицию, потому что ее сын жил отдельно и раньше уже пропадал. Следователи допросили родственников и круг общения молодого человека и вышли на его знакомого – того самого, что поехал с ним на берег реки. После исчезновения приятеля он сразу уехал в Москву.

– Вскоре местонахождение свидетеля было установлено благодаря системе распознавания лиц в столице. Во время допроса он рассказал, что его товарища убили и изобличил злоумышленника и других свидетелей, – добавили в правоохранительном ведомстве.

Там уточнили, что свидетель долгое время ничего не говорил, потому что боялся расправы со стороны обвиняемого и его друзей. Во время того конфликта ему тоже досталось от злоумышленника.