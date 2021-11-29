Радик Юльякшин неожиданно снялся в кино

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Певец Радик Юльякшин снялся в эпизоде фильма «Елки 8», который снимали в Уфе.

Кадрами с импровизированной съемочной площадки поделился сам артист – он выложил сразу несколько коротких видео. Судя по всему в Уфе снимали небольшой эпизод для уже классического новогоднего фильма «Елки».

В процессе съемок пригласили поучаствовать всех желающих уфимцев, им нужно было лишь собраться на площадке перед памятником Салавата Юлаеву вечером 28 ноября. Людей выстроили в форме цветка курая – одного из символов Башкирии, известного по всей стране.

Как показывает практика, подобные эпизоды в фильме занимают лишь по несколько секунд. Тем не менее, теперь все желающие могут увидеть Юльякшина в фильме, пускай и в массовке.

Напомним, что ранее артист объяснил поклонникам, зачем приходил в башкирский Белый дом. Там он встретился с представителями партии власти и поработал оператором в колл-центре проекта волонтеров.