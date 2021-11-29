В Башкирии будут судить водителя, который в пьяном состоянии сбил двоих подростков и скрылся

фото: СК РБ

В Башкирии будут судить 31-летнего жителя Белокатайского района, который за рулем легковушки в нетрезвом состоянии сбил двоих подростков и скрылся с места ДТП. Против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровья и совершенное пьяным водителем.

Авария случилась за два часа до полуночи 15 мая на автодороге «Новомуслюмово – Карлыханово» Белокатайского района. Обвиняемый на вазовской «девяносто девятой» с выключенными фарами, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, совершил наезд на подростков 13 и 14 лет. После этого водитель скрылся с места аварии, даже не попытавшись оказать первую помощь пострадавшим.

– Находившиеся вместе с потерпевшими трое сверстников сами оказали помощь пострадавшим и вызвали медицинских сотрудников. В результате ДТП несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью, – передали в СК РБ.

Автомобилист был найден и задержан на следующий день. Во время следствия он признал вину в преступлении. Уголовное дело против него уже направлено в суд для рассмотрения.