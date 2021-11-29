В Уфе число пострадавших в ДТП с автобусами подскочило на 40%

В Уфе за 10 месяцев текущего года в 52 ДТП по вине водителей автобусов пострадали 84 человека

В Уфе за 10 месяцев текущего года в 52 ДТП по вине водителей автобусов пострадали 84 человека. Травмированных оказалось на 40% больше, чем годом ранее. Число самих аварий увеличилось только на 4%. Два человека в этих происшествиях погибли, в прошлом году смертельных случаев и вовсе не было зарегистрировано. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила республиканская ГИБДД.

Сегодня дорожная полиция башкирской столицы начала рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД также будут проверять техническое состояние автобусов и соблюдение шоферами установленного режима труда. Ведомство попросило уфимцев «с понимаем относится к проводимым мероприятиям».