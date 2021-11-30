В Башкирии за падение сушилки для белья на ребенка наказали директора управляющей компании

Фото: Рустем Ахунов

Недавно в Тумазах оштрафовали директора местной управляющей компании «УК «Северное», по вине которого на ребенка рухнула металлическая сушилка для белья. Такие перекладины установлены во многих дворах по всей республики и коммунальщики обязаны следить за их состоянием.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства установили, что из-за ненадлежащего содержания конструкции, она в какой-то момент упала на голову восьмилетней девочки. В результате инцидента она получила сотрясение мозга.

Позднее, сотрудники районной прокуратуры возбудили административное дело на директора управляющей компании, и должностное лицо было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Кроме того, руководитель организации получил специальное представление от правоохранительного ведомства, после чего все нарушения были устранены.