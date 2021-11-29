Уфимец погиб при падении с высотного дома на машину

Место происшествия оцепили правоохранительные органы

В Уфе сегодня днем, 29 ноября, мужчина упал с девятиэтажного дома на легковой автомобиль и погиб. Инцидент произошел напротив высотки по улице Пархоменко, 131. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Мужчина ударился о машину и упал на землю

По предварительным данным, мужчина частично ударился о капот припаркованной у здания Honda, а затем упал на землю. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Они разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.