Водитель «Камаза» из Башкирии насмерть разбился в Оренбургской области

фото: ГИБДД по Оренбургской области

Минувшей ночью, 29 ноября, в Оренбургской области в кювет опрокинулся «Камаз» с автоцистерной. За рулем большегруза находился 62-летний житель Башкирии. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщила областная ГИБДД.

– В 03:10 на 150-м километре автодороги Бугульма-Уральск, около села Жуково Бугурусланского района, водитель автомобиля «КамАЗ» при движении […] не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием, – передали в дорожной полиции.

В местной Госавтоинспекции добавили, что погибший в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.