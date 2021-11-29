Парламент Башкирии поддержал введение новых штрафов до 300 тыс. рублей

Штрафы будут варьироваться от трех до трехсот тысяч рублей

Парламент Башкирии поддержал федеральный законопроект, предусматривающий введение штрафов до 300 тыс. рублей за нарушение закона об аттестации экскурсоводов. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Согласно предложенной норме, оказание услуг экскурсовода или гида-переводчика без соответствующего подтверждения квалификации повлечет за собой предупреждение или административный штраф. Гражданам придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам от 5 до 10 тыс. рублей, юрлицам от 15 до 30 тыс. рублей.

Если аттестацию не пройдет инструктор-проводник, ему грозит более высокий штраф, «поскольку от уровня знаний и навыков инструктора-проводника зависит безопасность туристов». Физическим лицам грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, должностным – от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим – от 30 до 50 тыс. рублей.

Штрафные санкции предусмотрены и для организаций, которые выдают аттестаты инструктора-проводника. Если они не будут входить в специальный реестр, но предоставят при этом необходимые документы, то штрафы будут налагаться на их должностных (от 20 до 30 тыс. руб.) и юридических лиц (от 200 до 300 тыс. рублей).

Напомним, обязательная аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников вводится по всей России 1 июля 2022 года.