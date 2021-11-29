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Общество29 ноября 2021 8:32

Число жертв COVID-19 в Башкирии с начала пандемии превысило 3,5 тыс. человек

За сутки умерло 32 пациента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Более 3,5 тыс. пациентов в Башкирии скончались из-за коронавируса. Суточный прирост умерших составил 32 человека

Более 3,5 тыс. пациентов в Башкирии скончались из-за коронавируса. Суточный прирост умерших составил 32 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 3 511 человек. За сутки инфекция унесла жизни еще 32 пациентов. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики было зарегистрировано более 105,7 тыс. случаев COVID-19. В течение последних 24 часов инфекцию диагностировали 665 жителям. Переболели коронавирусом свыше 94,6 тыс. человек, 667 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,96 млн человек, вторым – 1,7 млн.