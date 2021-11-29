Башкирия за три года построила 31 школу и 46 детских садов

фото: Радий Хабиров // vk.com

В Башкирии за последние три года были построены 31 школа на 11,5 тыс. мест и 46 детских садов на 7,9 тыс. мест. Об этом сегодня, 29 ноября, в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Еще мы реконструируем и капитально ремонтируем наши учебные и дошкольные заведения, что дало дополнительно 2 667 мест в школах и 2842 в садиках, – написал руководитель региона.

Хабиров также рассказал про школу, которая прямо сейчас достраивается в Нефтекамске – она будет самой большой в городе. Учреждение рассчитано на 1225 мест. Ее планируется открыть в первом квартале текущего года.

Строительство школ также ведется в селе Прибельский Кармаскалинского района, Миловке Уфимского района, а также в Учалинском, Хайбуллинском, Дуванском, Баймакском районах и в столице Уфе.