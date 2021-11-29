В Башкирии началась спецоперация по выявлению незаконной рубки новогодних елок

фото: правительство РБ

В Башкирии с сегодняшнего дня, 29 ноября, по 31 декабря будет проходить оперативно-профилактическая операция по охране хвойных молодняков от незаконных рубок «Ель-2021». В рамках надзорного мероприятия МВД Башкирии, УФНС, Гостехнадзор и ГИБДД, лесная охрана и Центр общественной безопасности будут контролировать заготовку, перевозку и реализацию новогодних елок. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

– Инспекторы лесной охраны проводят усиленную проверку мест заготовки новогодних елей, на предмет выявления нарушений лесного законодательства, также эти проверки являются и профилактикой по недопущению правонарушений, – передали в правительстве.

Лесная охрана совместно с другими ведомствами также будет проводить рейды по местам продажи новогодней продукции, патрулировать земли лесного фонда и круглосуточно дежурить на дорогах для выявления незаконно перевозящихся елок.

В правительстве напомнили, что за незаконную рубку новогодних елей предусмотрены штрафы: для граждан от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц от 200 до 300 тыс. рублей.