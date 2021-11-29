Депутат Госдумы от Башкирии осудила непривитых за получение помощи от государства

Римма Утяшева (на фото в центре) стала депутатом Госдумы всего два месяца назад. Фото: vk.com/id520920555

Избранная всего два месяца назад депутатом Госдумы от Башкирии Римма Утяшева угодила в свой первый «парламентский» скандал. Член комитета по охране здоровья нижнее палаты российского Парламента обрушилась с резкой критикой на непривитых жителей страны. В прошлый понедельник, 22 ноября, она заявила, что не вакцинированные граждане представляют опасность для всех остальных. Об этом сообщал телеканал ДумаТВ.

Резкие высказывания в адрес непривитых граждан из уст Утяшевой прозвучали, когда он комментировала новые меры по борьбе с коронавирусом, введенные в некоторых районах Ханты-мансийского автономного округа. Тогда местные власти ввели режим обязательной самоизоляции для не прошедших вакцинацию жителей Нягани, Нефтеюганска, Урая и Кондинского района.

Она отметила, что государство дает своим гражданам «работу, пенсию и немаленькие зарплаты». А если они не желают прививаться, то пусть лучше сидят дома.

- Пусть сидят дома, подумают и, возможно, мысль придет умная, что лучше вакцинироваться, - заявила Римма Утяшева.

В конце той же недели, 26 ноября, депутат Утяшева пояснила в своих соцсетях, что конкретно имела в виду. И извинилась за резкую критику непривитых.

- Я отметила, что мы, россияне, должны соблюдать законы Российской Федерации. В том числе, законы, направленные на сохранение жизни и здоровья. Конституция Российской Федерации провозглашает, что каждый имеет право на охрану здоровья, а это одно из важнейших социальных прав человека, так как здоровье – это самое высшее благо для каждого, без которого другие блага и ценности просто не имеют значения, - пояснила свою позицию Римма Утяшева.

В конце поста депутат отметила, что «когда речь идет о жизни и здоровье людей – это благо то, что государство дает нам возможность быть здоровыми!».

-Ни в коем случае не хотела никого задеть своими словами. Приношу свои извинения.