Уфимец до смерти избил мать-инвалида, заступившуюся за его новую подругу

Перед тем как вынести приговор судья заявил об обстоятельствах, смягчающих наказание обвиняемому

В Уфе местный житель до смерти избил свою беззащитную мать-инвалида, потому что она заступилась за его новую подругу. Инцидент произошел почти год назад. На днях Орджоникидзевской районный суд опубликовал данные о приговоре обвиняемому по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

По материалам суда, ночью 18 декабря 2020 года обвиняемый случайно встретил на улице незнакомую женщину и пожалел ее, после чего привел к себе в свой дом, где жил вместе с 68-летней матерью. В квартире они втроем стали распивать алкоголь, после чего благополучно легли спать.

– Проснувшись, [обвиняемый] увидел, что женщина [приглашенная в гости] в комнате на ковер сходила в туалет. Он разозлился и нанес женщине несколько пощечин по лицу. Мать стала заступаться за женщину, ему выговаривать, он не выдержал и нанес матери две пощечины по лицу, что происходила дальше, не помнит, – следует из показания фигуранта.

После этого мужчина вышел из квартиры, а, вернувшись обратно, встретил у двери родную сестру. Она пришла, чтобы забрать их мать на свадьбу к другому брату. Торжество было омрачено смертью пенсионерки – она скончалась в больнице спустя четыре дня после избиения.

Перед тем как вынести приговор судья заявил об обстоятельствах, смягчающих наказание обвиняемому. В их числе признание вины и раскаяние, явка с повинной и наличие двоих малолетних детей. Мужчину отправили в колонию строгого режима на семь с половиной лет.