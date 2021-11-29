В мэрии Уфы высказались о массовом сокращении автобусов на маршруте №272

По данным мэрии, перевозчик решил сократить число автобусов на маршруте №272 с 40 до 5 единиц Фото: Рустем АХУНОВ

Администрация Уфы высказалась о массовом сокращении автобусов на маршруте №272, которое произошло на прошлой неделе. Заявление сегодня, 29 ноября, было опубликовано на сайте мэрии.

– Администрацией Уфы совместно с Ространснадзором и Министерством транспорта РБ проведены проверки на городских маршрутах. Выявлены нарушения в работе 272-го автобуса, следующего от Телецентра до ДОКа. В связи с этим перевозчиком принято решение о сокращении числа автобусов на данном маршруте с 40 до 5 единиц, – передали власти города.

В мэрии добавили, что для обеспечения бесперебойной работы транспорта по направлению маршрута №272 было увеличено количество автобусном на рейсе №290 – схема их движения практически идентична.

Администрация города также напомнила о своем намерении «до конца текущего года заменить старые и небезопасные ПАЗики (ПАЗ-3205) на современные автобусы, которые соответствуют требованиям безопасности.

Напомним, ранее частный перевозчик Виктор Искалин, обслуживающий 272-й маршрут, заявлял, что сейчас по данному рейсу выезжают автобусы исключительно малой вместимости. По словам предпринимателя, городское управление транспорта задерживает выдачу маршрутной карты среднего класса.