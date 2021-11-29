Власти Башкирии отменили еженедельную открытую оперативку в правительстве

Фото: пресс-служба правительства РБ

Сегодня, 29 ноября, стало известно, что традиционного открытого еженедельного совещания в кабинете министров Башкирии на этой неделе не будет. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе главы республики, сегодня должно состояться выездное совещание правительства в Белокатайском районе. Трансляция с этого заседания вестись не будет. По его итогам все решения и обсуждения будут опубликованы на официальном сайте регионального кабмина.

Напомним, оперативные совещания в республиканском правительстве проходят по понедельникам в уфимском Белом доме. Совещание транслируется в прямом эфире на Youtube и в социальных сетях администрации главы Башкирии. На прошлой неделе оперативку проводил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, так как Радий Хабиров ушел в отпуск.