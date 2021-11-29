В первый день зимы в Башкирии прогнозируется плюсовая температура

Температура воздуха ночью будет колебаться между +2° и -3°, днем столбики термометров покажут 0,+5° Фото: Алексей ФОКИН

В первый календарный день зимы в Башкирии прогнозируется плюсовая температура. Об этом сообщил региональный Башгидромет.

Ночью 1 декабря в республике пройдет снег с дождем, местами мокрый снег отложится на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог возникнет гололедица. Днем ожидается небольшой дождь, в отдельных районах – со снегом.

Ветер будет южным, умеренным, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться между +2° и -3°, днем столбики термометров покажут 0,+5°.