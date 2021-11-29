В Башкирии разыскивают 26-летнего парня, который пропал при странных обстоятельствах

Фото: соцсети

В Ишимбае разыскивают 26-летнего Дмитрия Юдичева, который 21 ноября вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Родственники молодого мужчины забили тревогу, так как Дмитрий нуждается в медицинской помощи и постоянном присмотре. Отметим, что несколько лет назад мужчина уже уходил из дома и несколько дней бесцельно бродил по городу. Из-за чего Дмитрий пропал в этот раз и где сейчас он может находиться – никто не знает. Сейчас поисками пропавшего занимаются волонтеры и полицейские.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Был одет: вязаная черно-серая шапка, черная куртка, черные брюки, синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба немедленно сообщить об этом в полицию или поисковикам по номеру 8(987)106-06-01.