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Общество29 ноября 2021 4:21

В Башкирии разыскивают 26-летнего парня, который пропал при странных обстоятельствах

Несколько лет назад Дмитрий Юдичев уже попадал в похожую историю
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Ишимбае разыскивают 26-летнего Дмитрия Юдичева, который 21 ноября вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Родственники молодого мужчины забили тревогу, так как Дмитрий нуждается в медицинской помощи и постоянном присмотре. Отметим, что несколько лет назад мужчина уже уходил из дома и несколько дней бесцельно бродил по городу. Из-за чего Дмитрий пропал в этот раз и где сейчас он может находиться – никто не знает. Сейчас поисками пропавшего занимаются волонтеры и полицейские.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Был одет: вязаная черно-серая шапка, черная куртка, черные брюки, синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба немедленно сообщить об этом в полицию или поисковикам по номеру 8(987)106-06-01.