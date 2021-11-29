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Общество29 ноября 2021 3:23

«Санки не катятся, а на улицах скользко»: жители Башкирии пожаловались на необычный метод борьбы с гололедом

По словам горожан, в Туймазах тротуары посыпают гранитной крошкой, которая только засоряет улицы
Инга НОВИЦКАЯ
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Как оказалось, современные реагенты используются пока не везде

Как оказалось, современные реагенты используются пока не везде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Туймазов пожаловалась на то, что дороги в гололед посыпают не песком или реагентами, а гранитной стружкой. Вот только толку от нее практически нет, зато неудобств – предостаточно.

- В городе Туймазы второй или третий год зимой посыпают тротуары гранитной стружкой. Для чего ее насыпают? Толку никакого, так же скользко, и люди так же падают. Сани детские не катятся по ней. Летом эта стружка лежит уже на асфальте, как мусор, и его не подметают. Еще пару лет, и мы будем летом ходить по толстому слою стружки. Приходится ходить дворами, где посыпают песком. Почему перестали посыпать песком улицы? – задается вопросом Алсу У.

Напомним, что власти Уфы напротив решили максимально отказаться от посыпки песком скользких дорог. Вместо него будет использоваться реагент «Бионорд», который абсолютно безопасен для дорожного покрытия.

– В этом году мы максимально сократим использование песчаной смеси на подсыпке улиц и будем пользоваться максимально «Бионордом». Мы приняли это решение, потому что летом мы очень долго убирали песок, который рассыпали зимой. Это недопустимо – это пыль, грязь, и так далее, – заявил Сергей Греков на очередном оперативном совещании в городской администрации.