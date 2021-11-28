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Общество28 ноября 2021 16:32

Снегопады, дожди, на дорогах большие пробки: в Башкирии ожидается «неделя жестянщика»

Улицы рискуют превратиться в заледеневшую снежную кашу, а на дорогах прогнозируются заторы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Пешеходам стоит тоже внимательнее смотреть под ноги

Пешеходам стоит тоже внимательнее смотреть под ноги

Следующая неделя рискует надолго запомниться жителям Башкирии. Судя по прогнозам синоптиков, всю неделю в республике будет пасмурно и облачно, а снег будет идти вперемешку с дождем. И если днем будет сравнительно тепло, а температура воздуха редко будет опускаться ниже нуля (в среднем, +2; +3 градуса), то по ночам морозец под -5; -8 прихватит снежную кашу, и дороги покроются ледяной коркой.

В региональном МЧС уже предупредили об опасности гололеда и настоятельно рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам внимательнее смотреть под ноги, чтобы не расквасить себе нос. А теперь прибавьте к мокрому снегопаду пронизывающий ветер с порывами до 7-12 метров в секунду – настоящий погодный апокалипсис!

Впрочем, такая погода продержится в Башкирии всего неделю. А дальше в республику придут морозы, а тучи рассеются и проглянет зимнее солнце.