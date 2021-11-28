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Общество28 ноября 2021 15:22

В МЧС предупредили жителей Башкирии о гололеде и мокром снеге

Скорость юго-западного ветра может достигать 12 метров в секунду
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Выходя из дома, берегитесь скользких дорог

Выходя из дома, берегитесь скользких дорог

Фото: Евгения ГУСЕВА

В МЧС по Башкирии снова предупредили жителей республики о надвигающейся непогоде. Так завтра в Башкирии ожидается облачная пасмурная погода и мокрый снег. В некоторых районах дороги покроются ледяной коркой, а из-за сильного тумана видимость снизится до 1000 метров, поэтому водителям стоит быть максимально осторожными и строго соблюдать скоростной режим. Также в республике прогнозируется шквалистый юго-западный и западный ветер, порывы которого будут достигать 7-12 метров в секунду.

Ночью в республике будет прохладно: от -3 до -8 градусов, в восточных районах до -13. Днем же слегка потеплеет до -5; 0. В Уфе также ожидается ветреная и снежная погода, а также потепление до 0 днем. Синоптики прогнозируют, что плюсовая температура днем сохранится всю ближайшую неделю.