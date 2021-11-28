ХК «Салават Юлаев» проиграл четвертый матч подряд

Фото: ХК "Амур"

Сегодня, 28 ноября, ХК «Салават Юлаев» провел выездной матч в Хабаровске, где сыграл с местным «Амуром». К сожалению, встреча закончилась поражением, кстати, уже четвертым подряд. Итог матча: 2:1 в пользу хозяев льда.

За весь матч от «юлаевцев» забросить единственную шайбу смог Теэму Хартикайнен, который и открыл счет, но соперники быстро его сравняли и вырвались вперед. У «Амура» отличились Данил Файзуллин и Давид Томашек.

Следующим соперником «Салавата Юлаева» станет владивостокский «Адмирал». Матч состоится уже 30 ноября.