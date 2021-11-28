В Башкирии разыскивают 37-летнюю темноволосую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Фото: ДПСО "Отклик"

В Стерлитамаке разыскивают 37-летнюю Татьяну Виноградову, пропавшую при странных обстоятельствах. 17 ноября женщина вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. С тех пор от нее нет никаких известий. Родные очень обеспокоены, ведь Татьяна нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо. Сейчас к поискам пропавшей присоединились полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

Приметы: рост 164 см, телосложение худощавое, волосы темные средней длины, глаза карие.

Была одета: темный пуховик без капюшона длиной ниже колен, синие штаны, светло-серый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей Татьяны Виноградовой, просьба сообщить об этом в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.