Радий Хабиров рассказал о многодетных семьях, получивших медаль «Родительская доблесть»

Фото: Радий Хабиров

Сегодня, в последнее воскресенье ноября, в России отмечается День Матери. Радий Хабиров поздравил всех жителей республики с праздником и рассказал о многодетных семьях, которые в этом году получили медаль «Родительская доблесть».

Семья Валеевых из села Нижние Бишинды Туймазинского района воспитывает 12 детей, 10 из которых приемные. Сначала супруги взяли на воспитание своих племянников, чьи родители погибли в аварии. А когда ребята подросли, в семье появились еще четверо ребятишек, оставшихся без родителей, а в 2017 году Валеевы усыновили еще четверым детям.

В семье Татьяны и Петра Мартенс из села Макан Хайбуллинского района воспитываются 17 детей – семеро из которых родные, а еще 10 – приемные, но такие же любимые. А еще супруги помогают с воспитанием 13 внуков. Все домочадцы живут дружно, а недавно супруги открыли собственное дело – службу такси.

- Сегодня, в День матери, желаю этим семьям, желаю всем жителям республики мира, здоровья, тепла отношений, понимания и прошу, у кого есть возможность, сходите к маме или просто позвоните. Вы им очень нужны, - обратился к жителям Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.