В Башкирии сократилось ежедневное число умерших от ковида: за сутки вирус унес 25 жизней

А вот ежедневный прирост заболевших пока остается на прежнем уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии меньше людей стали умирать от коронавируса. Об этом свидетельствуют новые статистические данные от Минздрава республики: если весь предыдущий месяц ежедневно умирало около 36 человек, то за последние сутки от осложнений вируса скончались 25 человек. Общее число жертв коронавируса достигло 3479 жителей Башкирии.

Также за последние 24 часа ковид выявили еще у 669 человек, всего в регионе насчитывается 105038 случаев заболевания. За сутки выздоровели 665 человек, всего 93955 жителей республики смогли справиться с болезнью.

Продолжается в Башкирии и активная вакцинация населения: 1-й компонент вакцины получили 1 965 071 человек, полностью привились - 1 705 314 человек.