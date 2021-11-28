В одном из городов Башкирии заметили пса, который решил перезимовать, разъезжая на автобусах

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Необычного пассажира засняли в автобусе жители Стерлитамака. На пассажирских сиденьях удобно устроился и сладко уснул рыжий пес, при этом хозяина собаки поблизости не наблюдалось. Пассажиры предположили, что собака могла потеряться и кинули клич о помощи по соцсетям. Вскоре выяснилось, что пес часто путешествует таким образом по городу, отогреваясь в салонах автобусов. Кто-то из комментаторов предположил, что у собаки есть хозяин, который слишком безответственно относится к своему питомцу.

— Это уже не первый пост про пса. Такое впечатление, что большую часть времени он коротает в относительно тёплых местах, когда (и если) на самовыгуле. Есть такая категория людей, которые считают, что собака сама себя прокормит и обеспечит минимальные потребности, стоит только ей дать возможность погулять, - возмущается Эля Л.

Напомним, в прошлом году «Комсомолка» уже писала об удивительной истории уфимского пса Ярика, который также разъезжал по городу на автобусе. Позже оказалось, что бойцовского пса просто бросили на произвол судьбы прежние нерадивые хозяева, и собака осталась предоставлена сама себе. К счастью, Ярику повезло – его забрала новая хозяйка в Питер, и теперь у него все хорошо.