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Общество28 ноября 2021 8:40

«Страшно детей на улицу отпускать!»: уфимец пожаловался на свору бездомных собак, рыскающую по дворам

По словам мужчины, на все жалобы в администрации района разводят руками
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Семен Л.

Фото: Семен Л.

Уфимец пожаловался на стаю бездомных собак, которая бродит по территории за зданием Республиканской академии наук и близлежащим дворам. Свое обращение с просьбой разобраться в ситуации он опубликовал на странице администрации главы Башкирии в соцсетях. По его словам, жильцы окрестных домов уже несколько раз жаловались на огромных бездомных собак, которые рычали и пугали детей, но никто так и не отреагировал.

Фото: Семен Л.

Фото: Семен Л.

- Мы в 112 звонили, и в отлов собак, а толку нет. Как бегают стаи собак, так и бегают. Приедут отчитаться, что собак не видели и все. Никто не реагирует, а во дворе страшно детей одних отпускать... – возмущается Семен Л.

На обращение мужчины оперативно отреагировал ЦУР республики, пообещав передать информацию в службу по отлову собак.