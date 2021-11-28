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Происшествия28 ноября 2021 9:06

В Уфе пьяный водитель, уходя от погони, влетел в жилой дом

Водитель попытался скрыться с места ДТП, но был задержан полицейскими
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня утром в Уфе пьяный водитель врезался в жилую двухэтажку на улице Черниковской. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на очевидцев аварии, мужчина пытался уйти от преследования сотрудниками ГИБДД и скрыться во дворах. Во время очередного крутого виража водитель не справился с управлением и влетел в сугроб, а потом протаранил стену жилого двухэтажного дома. После этого уфимец попытался скрыться с места ДТП, но был задержан подоспевшими полицейскими.

Сейчас с водителем работают дорожные инспекторы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.