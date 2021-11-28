«Разлетелись, кто куда!»: в Уфе столкнулись Land Rover и Renault Logan, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД по Уфе

Сегодня ночью в Уфе произошла авария, в которой пострадали три человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло на проспекте Октября, в районе остановки «Фирма Мир». Там 53-летний водитель Renault Logan, поворачивая в сторону улицы Бабушкина, влетел во встречный внедорожник Land Rover, который потом врезался в перильные ограждения.

По словам очевидцев, удар был такой силы, что машины буквально раскидало в разные стороны.

- Около часу ночи проезжала мимо. Столкнулись два автомобиля и разлетелись, кто куда! – рассказывает Елена М.

Фото: ГИБДД по Уфе

В итоге медицинская помощь понадобилась всем, кто находился в машинах. Водителя «Рено» и его 34-летнюю пассажирку госпитализировали, а водителя внедорожника после осмотра отпустили домой.

По факту аварии, как уточнили дорожные полицейские, начато разбирательство.