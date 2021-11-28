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Общество28 ноября 2021 6:07

До +3: в Башкирию придет долгожданное потепление

Целую неделю в республике продержится плюсовая температура
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Плюсовая температура продержится до конца недели

Плюсовая температура продержится до конца недели

Фото: Евгения ГУСЕВА

И вроде еще серьезных морозов не было, но жители Башкирии уже соскучились по теплу. И вот погода преподнесла приятный сюрприз: по прогнозам синоптиков на ближайшей неделе днем ожидается устойчивая плюсовая температура до +3; +2, а ночью столбики термометров не будут опускаться ниже -6. Правда, стоит учитывать, что к теплой погоде добавится мокрый снег и шквалистый ветер, а на дорогах ляжет ледяная корка.

В Уфе также ожидается потепление. Судя по прогнозу «Гисметео», средняя температура воздуха ночью составит около -4, а днем +3. Всю неделю будет идти снег с дождем, лишь к субботе небо немного прояснится. Также будет довольно ветрено: например, во вторник скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.