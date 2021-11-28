Выяснилось, в каком возрасте жительницы Башкирии чаще всего впервые становятся матерями

В последние годы женщины предпочитают не торопиться с рождением ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 28 ноября, в России и Башкирии отмечается День матери. В честь этого знаменательного события аналитики Башстата подготовили специальную статистику, где подсчитали средний возраст жительниц республики, которые впервые становятся матерями.

Согласно статистике, в последние годы женщины все чаще откладывают рождение первенца на более поздний срок. Если еще в 1990 году средний возраст женщины, родившей первого ребенка, составлял 23 года, то сейчас этот возраст составляет 26 лет.

Если говорить о ситуации с рождаемостью в целом, то в последние годы больше всего рожениц в возрасте 25-34 лет. При этом увеличивается и число женщин, решивших рожать после 40 лет. В 2020 году таких рожениц насчитывалось около 3,5 процентов от общего числа (при этом для 12 процентов ребенок стал первенцем).