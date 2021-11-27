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Общество27 ноября 2021 16:36

Грязь и слякоть: в первые дни зимы на Башкирию обрушатся дожди и мокрый снег

Синоптики представили прогноз погоды на первый месяц зимы
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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В начале декабря в Башкирии дожди будут сменяться мокрым снегом

В начале декабря в Башкирии дожди будут сменяться мокрым снегом

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Недавно метеорологи представили предварительный прогноз погоды на декабрь 2021 года в Башкирии. Как оказалось, календарная зима придет в республику лишь на вторую неделю месяца. А начнется первый месяц зимы с дождя, который накроет регион уже 1-го числа.

По данным сервиса Gismeteo, в первые дни декабря на Башкирию обрушится дождь – 1 и 2 числа температура воздуха в республике в дневное время не будет опускаться ниже +1 градуса Цельсия. После небольшого похолодания и небольшого снега 3-го декабря в республике вновь пойдут дожди – синоптики обещают дождливые первые декабрьские выходные.

Окончательно зима в Башкирии ляжет только со второй недели декабря. Уже с 6 числа температура воздуха выше 0 градусов подниматься уже не будет.

Синоптики предполагают, что самыми холодными днями декабря 2021 года станут 11 и 12 декабря – в эти дни столбики термометров опустятся до -19 днем и -10 градусов Цельсия ночью.