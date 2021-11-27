Двухэтажный дом не меньше 145 «квадратов»: в Башкирии не смогли купить служебное жилье для крупного чиновника

На аукцион заявился только один участник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Караидельском районе Башкирии был признан несостоявшимся электронный аукцион, где должны были выбрать продавца служебного жилья для главы местной администрации. Но что-то пошло не так и на аукцион зарегистрировали только одного участника, а это противоречит законодательству о конкуренции. 25 ноября единственную заявку рассмотрели и признали закупку не состоявшейся.

Самое интересное в этой госзакупке – техническое задание. Согласно документации, для главы Караидельского района Башкирии ищут служебный частный дом в селе Караидель. По условиям, двухэтажный дом площадью не менее 145 квадратных метров должен был быть построен не раньше 2020 года. В доме должны быть проведены все коммуникации: отопление, водопровод, канализация, электричество и так далее.

Дом, который администрация Караидельского района хотела купить для главы за счет бюджета, должен был быть выполнен в чистовой отделке и готов к вселению. Например, в техзадании указывалось, что в доме должны были быть трехслойные стеклопакеты (пластиковые окна – Ред.) и железная входная дверь. Согласно сайту госзакупок, на покупку служебного жилья для чиновника готовы были потратить 4,5 млн рублей.