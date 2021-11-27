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Происшествия27 ноября 2021 15:47

Жители многоэтажки в Уфе обнаружили в подъезде бездыханное тело женщины

Предположительно, несчастная могла скончаться от переохлаждения
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Жильцы многоэтажки на проспекте Октября в Уфе обнаружили сегодня в подъезде тело местной жительницы. Как оказалось, несчастная проживала в одной из квартир на пятом этаже, а нашли ее на седьмом. Местные жители рассказали изданию ГорОбзор.ру, что пенсионерка могла умереть от переохлаждения, так как не смогла найти свою квартиру и уснула прямо на лестничной клетке. По их словам, пожилая женщина страдала от потери памяти.

По данным ГорОбзор.ру, женщина проживала в квартире вместе с супругом, который также страдает от потери памяти. После обнаружения тела пенсионерки, ее соседи вызвали полицию и другие экстренные службы.

На место прибыли и сотрудники СКР по Башкирии, чтобы определить, не была ли смерть женщины насильственной. На данный момент известно, что никаких признаков насилия на теле не обнаружено, но впереди еще назначенная следователями судебно-медицинская экспертиза.