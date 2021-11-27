Минздрав Башкирии ищет подрядчика на вывоз тел из моргов

Победитель аукциона будет возить своим транспортом тела и органы усопших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бюро судебно-медицинской экспертизы при Минздраве Башкирии ищет подрядчика, который будет вывозить тела из моргов и доставлять их либо на кремацию, либо на кладбища. Соответствующая заявка появилась недавно на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, победитель электронного аукциона должен будет забирать «медицинские отходы класса Б и В» по заявке заказчика в течение трех рабочих дней.

Согласно закупке, подрядчик должен будет вывозить тела усопших из моргов в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Первоначальная стоимость контракта, который заключат сроком на один год – 213,9 тысяч рублей. Официально закупка называется «Оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б и В». В техзадании говорится, что исполнитель должен будет забирать «медицинские отходы» при помощи специального транспорта.

Примечательно, что по условиям госзакупки победитель аукциона должен будет взвешивать и упаковывать в специальные контейнеры останки. В том числе органы и ткани.

Заявки на участие в закупке принимаются до 3 декабря 2021 года. Победителя определят уже 6 декабря.