Власти Башкирии хотят провести в республике международный спортивный форум

В Башкирию с официальным визитом прибыл министр спорта Олег Матыцин (на фото в центре). Фото: пресс-служба правительства РБ

Сегодня, 27 ноября, в Уфе состоялось выездное заседание комитета Госдумы по физкультуре и спорту. В республику прибыл федеральный министр спорта Олег Матыцин, который провел рабочую встречу с главой кабмина Андреем Назаровым. Последний во время переговоров предложил провести в Башкирии международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

- В 2024 году в рамках празднования 450-летия со дня основания города Уфы мы хотели бы провести данный спортивный форум у нас. Компетенции и опыт у нас для этого есть, - заявил премьер-министр башкирского правительства.

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал идею башкирских властей, но отметил, что определение места форума будет проходить на конкурсной основе.

- Но я со своей стороны, конечно, буду вас поддерживать. У республики есть интересные подходы в проведении масштабных мероприятий. Мы видим заинтересованность спортивного сообщества и руководства республики, - отметил Матыцин.