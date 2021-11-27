Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 13:32

В Уфе исторический дом Андрея Берга получил охранный статус

Здание включено в реестр объектов культурного наследия
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Башкультнаследие

Фото: Башкультнаследие

Накануне Башкультнаследие включило в Единый реестр объектов культурного наследия историческое здание в Уфе по улице Пушкина, 77. В реестре он значится под названием «Дом Берга Андрея».

Как сообщили в Башкультнаследии, здание теперь имеет охранный статус и считается объектом культурного наследия местного значения. Оно было построено в первой половине 19 века, а с 1870-х по начало 20 века им владела семья Андрея Берга.

В 1902 году дом, построенный в стиле «позднего классицизма», оказался в собственности купца Бадретдина Назирова. В 1919 году историческое здание вошло в городской коммунальный фонд и его перестроили под многоквартирный дом. В 2010-х года из него переселили последних жильцов. Теперь это пустующее здание получило охранный статус.