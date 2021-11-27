В Уфе исторический дом Андрея Берга получил охранный статус

Фото: Башкультнаследие

Накануне Башкультнаследие включило в Единый реестр объектов культурного наследия историческое здание в Уфе по улице Пушкина, 77. В реестре он значится под названием «Дом Берга Андрея».

Как сообщили в Башкультнаследии, здание теперь имеет охранный статус и считается объектом культурного наследия местного значения. Оно было построено в первой половине 19 века, а с 1870-х по начало 20 века им владела семья Андрея Берга.

В 1902 году дом, построенный в стиле «позднего классицизма», оказался в собственности купца Бадретдина Назирова. В 1919 году историческое здание вошло в городской коммунальный фонд и его перестроили под многоквартирный дом. В 2010-х года из него переселили последних жильцов. Теперь это пустующее здание получило охранный статус.