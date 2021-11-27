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Общество27 ноября 2021 12:14

Погода в Башкирии на воскресенье, 28 ноября: умеренный ветер и без осадков

Синоптики представили очередной прогноз погоды на выходной день
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

В предстоящее воскресенье, 28 ноября, в Башкирии ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. По данным Башгидрометцентра, температура воздуха ночью опустится до -8, - 13 градусов Цельсия, а в восточных районах республики может похолодать и до -18 градусов. Днем воздух прогреется до -2, -7 градусов Цельсия.

Ветер прогнозируется южный, умеренный. По данным сервиса Gismeteo, скорость ветра будет достигать 9-10 метров в секунду. Видимость на дорогах ожидается хорошая. Влажность в процессе дня будет меняться – от 81% рано утром, до 65% днем. Атмосферное давление составит 756-758 миллиметров ртутного столба.