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Здоровье27 ноября 2021 10:52

Число заражений коронавирусом в Башкирии перевалило за 104 тысячи человек, за сутки скончались 36 пациентов

Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Башкирии за последние сутки заражение COVID-19 было подтверждено еще у 669 пациентов. Таким образом, за все время пандемии в регионе зафиксировано 104 369 случаев заболевания ковидом.

Жертвами коронавируса в Башкирии на 27 ноября 2021 года стали 3454 человека. По данным Минздрава республики, за последние сутки скончались 36 пациентов.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что на данный момент первый компонент вакцины от ковида получили 1,959 млн человек, а полностью прошли вакцинацию 1,697 млн жителей Башкирии.