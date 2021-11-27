Власти Башкирии пообещали благоустроить две тысячи дворов по всей республике

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Сегодня, 27 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров у себя в социальных сетях анонсировал продолжение программы по благоустройству дворов – «Башкирские дворики». Руководитель региона заявил, что в 2022 году по всей республике будут благоустроены 200 дворовых территорий. По данным властей, это на 60 больше, чем удалось сделать за 2021 год.

Как отметил Радий Хабиров, бюджетное финансирование программы будет увеличено. Программа «Башкирские дворики» стартовала в 2019 году и за это время было благоустроено уже 920 дворовых территорий.

- До конца программы «Башкирские дворики», а завершить ее мы планируем в 2024 году, мы ориентируемся на цифру в 2000 дворов. Постараемся, чтобы они были уютными, комфортными, безопасными и современными, - подчеркнул глава республики.