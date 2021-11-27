В Национальном музее Башкирии откроется фотовыставка работ волонтеров-археологов

Фото: Рашит Сарбаев

В предстоящий вторник, 30 ноября, в Национальном музее Башкирии состоится открытие фотовыставки, посвященной археологическим экспедициям на Южном Урале. Авторами снимков, которые будут представлены, стали сами участники археологических экспедиций. Как отметили соорганизаторы, идея выставки в том, чтобы показать такую интересную, но сложную науку как археология глазами непрофессионалов.

На снимках, которые совсем скоро будут выставлены в Национальном музее Башкирии, запечатлены археологи за работой, пейзажи башкирского Зауралья и леса Приуралья, а также артефакты, виды археологических памятников и эмоции участников экспедиций.

Фотовыставка организована Археологическим обществом и Национальным музеем Башкирии при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы напоминают о строгом соблюдении противоэпидемиологических мер, связанных с распространением коронавируса.

Открытие фотовыставки состоится 30 ноября в 15:00 по адресу: улица Советская, 14.