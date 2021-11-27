Власти Башкирии обещали перевезти на родину тело погибшего в Турции туриста

Фото: Анастасия Япрынцева

Накануне стало известно, что застрявший в Турции из-за болезни житель Стерлитамака Дмитрий Япрынцев скончался. Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». 44-летний мужчина внезапно заболел коронавирусом и угодил в турецкую больницу еще в начале ноября. В какой-то момент его состояние ухудшилось, и он даже пережил клиническую смерть. Врачи тогда смогли его спасти и провели операцию по удалению одного легкого.

Дочь мужчины в беседе с «КП-Уфа» рассказывала, что у него обнаружили заболевание, из-за которого если не колоть иммуноглобулин, может наступить или паралич, или смерть. Некоторое время он боролся с последствиями ковида, но выкарабкаться не смог. 25 ноября Дмитрия Япрынцева не стало.

Власти Башкирии пообещали родным и близким мужчины оплатить транспортировку тела на родину и оплатить долги перед турецкой больницей. По указанию главы республики Радия Хабирова, если семья Дмитрия решит поехать в Турцию, чтобы лично забрать его тело, власти региона оплатят им расходы.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Япрынцева.